Accoltellò 5 adulti e un bambino a Rimini: il giudice lo assolve perché incapace di intendere e volere

RIMINI Somale Duula, 27 anni, somalo, è stato assolto perchè ritenuto «totalmente incapace di intendere e volere». L'11 settembre 2021 su un autobus e per le strade di Rimini accoltellò sei persone tra cui un bambino di 5 anni che ha riportato lesioni permanenti. Dopo la perizia psichiatrica dello scorso novembre era stato dichiarato soggetto altamente pericoloso e affetto da schizofrenia paranoide. Per questo era stati stabilito che dovesse rimanere per 8 anni nella residenza in cui è attualmente richiuso e seguito.

Il risarcimento e il fondo vittime

In assenza di condanna si crea un problema per il risarcimento, visto che il giudice non si può esprimere in sede civile. La sei persone accoltellate non possono accedere al fondo delle vittime delle violenze e, ora, attenderemo di conoscere le motivazioni della sentenza