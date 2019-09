Andrea non ce l'ha fatta morto a 50 anni il ciclista colpito dal fulmine

di E.B.

TRIESTE - Non ce l'ha fatta il triestinol'uomo è morto poco prima dell'alba.lo scorso 24 agosto, da allora nessun tipo di ripresa nonostante le cure dei medici triestini. Troppo poche - se non nulle - sono state fin da subito le speranze di salvare il cinquantenne ciclista triestino, colpito da un fulmine mentre stava percorrendo con la sua biciclettasul Carso. L'uomo, 50 anni, è stato soccorso dal personale sanitario e ricoverato all'ospedale di Cattinara in gravissime condizioni. Dopo essere stato raggiunto dalla scarica, l'uomo è caduto,. A notarlo a terra alcune persone che si allenavano correndo e che allertarono i soccorsi. In pochi minuti l'intervento degli operatori del 118 che hanno attuato il protocollo previsto per questi casi gravissimi riuscendo a rianimarlo fino a quando non riprese conoscenza. Il ciclista fu quindi stato trasportato a Cattinara e ricoverato nel reparto di Terapia intensiva, con prognosi riservata, ma non ha mai denotato alcun miglioramenti. I medici aveva dichiarato lo status di coma irreversibile che si era protratto fino al triste epilogo. Il funerale si terrà venerdì alle 12.30 a Sant'Anna.