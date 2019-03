Colpito da infarto sull'A14, si schianta e muore contro il guardrail

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era solo alla guida del monovolume Volkswagen Sharan quando all’improvviso ha perso il controllo del mezzo sulla A14 e dopo aver divelto la segnaletica stradale in pieno cantiere autostradale è andato a schiantarsi contro il sicurvia centrale, che divide le corsie nord e sud, vicino a un cambio di carreggiata. Ieri poco dopo le 9 dramma sulla A14, in territorio di Rocca San Giovanni, che ha visto successivamente la morte di Mario Bacchiori, 77 anni, di Amatrice(Rieti). L’uomo, colto da malore, verosimilmente un infarto, non è stato più in grado di controllare la sua auto. Al momento incidente transitava in A14 un ambulanza del 118 che tempestivamente ha provato a rianimarlo per una quarantina di minuti, mentre sopraggiungeva da Lanciano un secondo equipaggio del 118. Per l’uomo non c’è stato nulla fare mentre veniva trasportato all’ospedale Renzetti, dove poi è rimasto nel locale obitorio.A seguito dell’incidente il traffico autostradale ha subito un lungo rallentamento; sul posto anche personale di Autostrade fino alla rimozione del veicolo, detriti e al ripristino del manto stradale. Assolutamente attenti sono stati gli altri automobilisti che stavano transitando che con accortezza hanno evitato di tamponarsi a vicenda e accrescere il bilancio del sinistro stradale. Difatti agli uomini della polizia della stradale del distaccamento Vasto Sud, coordinati dal comandante Giuseppe Stivaletta, vari conducenti hanno segnalato di aver visto la Sharan sbandare, rallentare e infine abbattersi contro il guardrail centrale. Il successivo decesso, mentre veniva trasportato in ospedale, è stato ricondotto all’improvviso malore dopo l’esame necroscopico esterno. Il pm di Lanciano Serena Rossi ha così deciso la riconsegna della salma ai famigliari. L’uomo era sposato e aveva figli.