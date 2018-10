«Donna in ostaggio in una farmacia della stazione». Allarme a Colonia, sparati dei colpi Video

Un intervento massiccio della polizia e dei vigili del fuoco è in corso nella stazione centrale di Colonia. Lo hanno annunciato le stesse forze dell'ordine. «Possiamo confermare che vi sia un ostaggio in una farmacia della stazione centrale di Colonia, da quello che sappiamo al momento un uomo minaccia una donna» .

Lo ha detto un portavoce della polizia di Colonia. Secondo Ntv, un uomo avrebbe precedentemente aggredito anche una ragazza di 15 anni, e avrebbe provocato un incendio nel locale. La polizia non ha voluto confermare queste ultime notizie, affermando solo che vi sia del fumo nell'area dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La corrispondente di Ntv cita testimoni oculari.

Ci sarebbero uno o più ostaggi in una farmacia della stazione centrale di Colonia: è quello che scrivono media tedeschi fra cui la Dpa.

⚠️🇩🇪#ÚLTIMAHORA: Tiroteo en la Estación Central de #Colonia. Masiva presencia policial y evacuaciones.



EN DESARROLLO... pic.twitter.com/81NRw6xZnz — eSpaiNews (@eSpaiNews) 15 ottobre 2018

Secondo l'agenzia non è chiaro infatti al momento se l'allarme sia scattato per una o più persone, prese in ostaggio. Un commando speciale sta intervenendo sul posto.



«La polizia è in contatto con l'aggressore», che starebbe tenendo in ostaggio una donna in una farmacia. È quello che ha detto un responsabile della polizia alla emittente tedesca NTV. La polizia ha transennato la zona, la stazione è stata evacuata e la circolazione ferroviaria è stata interrotta, secondo la stessa tv.

