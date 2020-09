Maestra di 45 anni crede di avere il Covid e si lancia dal quinto piano

Ultimo aggiornamento: 11:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era convinta di aver contratto il, e cosìe l'ha fatta finita. Sarebbe questa la causa delladellatrovata morta ieri mattina da un passante a, secondo quanto ricostruito da Il Messaggero.La donna,di 45 anni, aveva detto al marito che era sicura di aver contratto il. A nulla sono valse le rassicurazioni dell'uomo quanto quelle del medico.La crisi per la maestra romana sarebbe sopraggiunta con l'incertezza causata dalla pandemia, tra il terrore di ammalarsi e il non sapere quando sarebbe tornata a lavoro. La donna, secondo quanto ricostruito, non avrebbe avuto problemi psichiatrici. Sotto choc il marito, che dopo aver passato la notte a rassicurarla credeva che la moglie si fosse riaddormentata. E invece la maestra alle 7 del mattino ha raggiunto la finestra e si è lanciata nel vuoto.