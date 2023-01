Lotteria, vince 161 milioni e spende 100.000 euro a settimana fino alla sua morte: la storia Colin Weir

Era scozzese ma non tirchio. Colin Weir e sua moglie Chris, originari di North Ayrshire, aerea amministrativa di Largs in Scozia, avevano vinto 161 milioni di euro alla Lotteria EuroMillions nel 2011. All’epoca fu l’estrazione più ricca d’Europa. Colin era un cameraman e manager di studio, mentre Chris un’infermiera psichiatrica. La coppia era sposata da oltre 30 anni e aveva due figli ormai grandi. I Weir stavano passando una serata come altre davanti alla tv, quando a mezzanotte la donna ha controllato i risultati di EuroMillions scoprendo che avevano i numeri vincenti. In un primo momento hanno pensato a un errore, continuavano a guardare quei numeri sulla schedina, increduli, quasi febbricitanti. Ma poi hanno realizzato di aver vinto davvero e la loro vita è cambiata per sempre.

Colin Weir, 161 milioni alla Lotteria

Secondo quanto riferito da diversi media locali, Colin ha fatto un'ampia gamma di investimenti tra cui proprietà di lusso, automobili e quote in società sportive, oltre a costituire un fondo di beneficenza. L'ente di beneficenza della coppia, il Weir Charitable Trust, è anche caduto in una truffa realizzata attraverso finte e-mail che offrivano denaro. Il garage del signor Weir conteneva comunque una piccola "flotta" di auto di lusso, tra cui alcuni dei marchi più ricercati ed esclusivi del mondo.

Si dice che possedesse un SUV Jaguar F-Pace, una Bentley Arnage vintage , una monovolume Mercedes Benz V Class del 2019 e un quattro Mercedes Benz Classe E station wagon. Colin ha anche investito nelle corse di cavalli, comprando tre purosangue, inclusi i castroni Knighted e Felony, e una cavalla irlandese chiamata If You Say Run. Si è stimato che Weir spendesse circa 100.000 euro a settimana per matenere il tenore di vita a cui, a poco a poco, si era abituato. Alla fine del 2019, Colin è morto all'età di 71 anni, dopo una brutta malattia. Ma soltanto adesso sono iniziate a circolare le informazioni su come Weir avesse speso la sua fortuna.