Coccodrillo con un copertone intorno al collo da tre anni: premio in denaro a chi lo libera

La notizia è certamente singolare. Suona più o meno così: cercasi cuor di leone per liberare da un copertone di una moto, un coccodrillo selvaggio di quattro metri. Un copertone di una moto? Già, per quanto assurdo possa sembrare, l'annuncio, che arriva da Palu, cittadina indonesiana dell'isola di Sulawesi, parla proprio di questo. Come dimostrato dalle immagini, diffuse da Antara News, che pubblichiamo, un povero coccodrillo, lungo non meno di quattro metri che vive allo stato selvaggio e dotato, stando a quanto riportato dai quotidiani locali, di un caratterino niente male, si aggira nei dintorni della città con un copertone da moto intorno al collo.Capitatogli chissà come a tiro, quel copertone lo accompagna da quasi quattro anni e, continuando a crescere, potrebbe significare gravi problemi per la sopravvivenza stessa dell'animale. Così, evidentemente impossibilitati ad intervenire, l'Ufficio per la Conservazione delle Risorse Naturali dell'isola, il Central Sulawesi's Natural Resources Conservation Office (BKSDA) ha lanciato un appello offrendo una "taglia" chi riuscirà a liberare il coccodrillo dalla gomma. Non è la prima volta che si tenta l'intervento ma, ad oggi, non ci è mai riuscito a nessuno. Nonostante le esche e gli altri stratagemmi adottati, il coccodrillo era sempre riuscito a farla franca. Del resto, per un animale come lui che è sopravvissuto a terremoti e tsunami, sfuggire ad un manipolo di umani deve essere stato un gioco da ragazzi. Anzi, da coccodrilli.