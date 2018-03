Cocaina nella "Roma bene", 21 arresti tra salotti pariolini e locali di via Veneto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riempivano dii salotti romani deie i locali notturni di, ma sono stati scoperti da una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e condotta dai carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura, che ha portato all'. Nel corso dell'attività investigativa sono stati sequestrati armi e droga. A quanto accertato, uno degli indagati spacciava quotidianamente cocaina in due locali notturni nei pressi di via Veneto.LEGGI ANCHE ---> Neve a Roma, ma è cocaina: quattro persone arrestate​ Le 21 persone arrestate dai carabinieri della sezione di polizia Giudiziaria della Procura di Roma sono accusati di associazione per delinquere finalizzata all'illecita commercializzazione di cocaina, detenzione, spaccio, estorsione, minacce, porto clandestino e ricettazione di armi da sparo. Cinque sono stati arrestati in flagranza e 16 colpiti da ordinanza di custodia cautelare. Nel corso dell'attività investigativa sono stati sequestrati armi e droga. L'indagine ha riguardato il quartiere Parioli e il mondo notturno della '', in particolare due locali notturni nei pressi di via Veneto, all'interno dei quali uno degli indagati quotidianamente commercializzazione di cocaina.