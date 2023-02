Cocaina “galleggiante” trovata nell'Oceano Pacifico, business da 300 milioni di euro. «Sul mercato australiano sarebbe durata un anno»

Cocaina per un valore di circa 500 milioni di dollari neozelandesi (293 milioni di euro) è stata trovata galleggiante in una zona remota dell'Oceano Pacifico. Si pensa che sia stata lasciata lì da un gruppo internazionale di contrabbando di droga. Sebbene non siano stati effettuati arresti, la polizia neozelandese dice che si tratta del «più grande sequestro di droga del paese» e che ha inferto un duro colpo finanziario a tutti, dai produttori sudamericani della droga fino ai distributori.

Il commissario di polizia della Nuova Zelanda Andrew Coster ha detto che la cocaina è stata lanciata in un punto di transito galleggiante in 81 balle prima di essere intercettata da una nave della marina schierata nell'area: è accaduto la scorsa settimana.

Cocaine with street value of nearly €300 million found floating in ocean https://t.co/shG7scTFfq — Kildare Now (@KildareNow) February 8, 2023

La nave ha quindi fatto un viaggio di sei giorni per tornare in Nuova Zelanda, dove la droga veniva fotografata e distrutta. Coster ha affermato che le 3,2 tonnellate di cocaina erano probabilmente destinate all'Australia. «Crediamo che ci fosse abbastanza cocaina per servire il mercato australiano per circa un anno e questo sarebbe più di quanto la Nuova Zelanda userebbe in 30 anni».

Coster ha spiegato che polizia, funzionari doganali e militari hanno trovato la droga dopo aver lanciato l'operazione Hydros a dicembre in collaborazione con agenzie partner internazionali per identificare e monitorare i movimenti di navi sospette.