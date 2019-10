«Cocaina in classe»: la prof chiama il 112. L'incredibile scoperta dei carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Milano, unadell'Istituto Spinelli di Sesto San Giovanni. L'insegnante, dopo aver visto due studenti passarsi una bustina con della polvere bianca ha chiamato i carabinieri che, arrivati in classe, hanno visto che si trattava semplicemente di aspirina tritata.La dinamica dello scambio della bustina è sembrata sospetta agli occhi della docente. Un alunno infatti, avvertendo dei dolori per il braccio ingessato, ha chiesto un’aspirina a un compagno. Mentre il ragazzo gli passava una compressa sbriciolata, della polvere bianca si è sparsa sul banco. Lì che è scattato l'allarme. Tutto un grosso malinteso, per fortuna,