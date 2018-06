Vede un cliente anziano sempre solo, il barista si mobilita per trovargli amici

John è uno dei clienti abituali che entra per un paio di pinte di birra quasi tutti i giorni. Nelle settimane scorse avevo notato che nessuno sembrava parlargli. Si siede sempre da solo in silenzio e il mondo sembra girare attorno a lui senza prestaregli molta attenzione. Oggi ho colto l'occasione per sedermi con John e condividere alcune storie. Mi ha detto che non ha nessuno nella sua vita e che tutta la sua famiglia è scomparsa

In poco tempo il suo post è diventato virale. Benjamin chiedeva per John qualche parola di conforto, ma le persone hanno voluto fare di più: hanno cominciato a chiamare il pub e a mandare messaggi sul social.

Sono stato piacevolmente sorpreso - ha detto Benjamin. - Ho ricevuto chiamate da tutta la Gran Bretagna. Le persone hanno mandato messaggi perché volevano mandarmi soldi per offrire a John una birra, un panino, altri hanno chiesto di poter venire per sedersi con lui e fargli compagnia. Tutto questo è fantastico. John era molto felice quando gli ho raccontato la mobilitazione che c'è stata per lui

.

Dopo il post in tanti hanno cominciato a contattarlo perché volevano aiutare l'anziano: fargli compagnia o semplicemente offrirgli una birra.

Ho voluto condividere la sua storia perché mi piacerebbe che qualcuno di voi lasciasse per lui un piccolo messaggio nei commenti così da farlo sentire meno solo, io gli mostrerei i vostri messaggi la prossima volta che viene per la solita pinta

, ha scritto Benjamin su Facebook.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NORTHAMPTON - «». Inizia così il messaggio Facebook di Benjamin Lopez, manager del, un, che ha deciso di aiutare uno dei suoi clienti abituali. «Ho voluto condividere la sua storia perché mi piacerebbe che qualcuno di voi lasciasse per lui un piccolo messaggio nei commenti così da farlo sentire meno solo, io gli mostrerei i vostri messaggi la prossima volta che viene per la solita pinta», ha scritto Benjamin su Facebook