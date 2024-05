Claudio Manara, sindaco impiccato in Comune: la morte del suo predecessore e l'ultimo post pieno di amarezza. Cosa sappiamo

Corte Palasio, comune di 1.500 anime nel Lodigiano, è sotto choc per la morte del sindaco Claudio Manara, trovato impiccato ieri sera (29 maggio) in ufficio. La Procura di Lodi ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato. La pista privilegiata dagli investigatori è quella di suicidio. La salma è stata portata, nel corso della notte, all'istituto di Medicina legale di Pavia dopo una prima analisi effettuata sul posto dal medico legale. Il pm di turno ha comunque disposto l'autopsia.

La pista del suicidio

Il politico, 67 anni e in carica da maggio 2019 a guida della lista civica "Aria nuova", era solito trattenersi fino a tardi nel suo ufficio. La moglie, 44enne, si è preoccupata quando non l'ha visto tornare a casa. Scoprendo che l'auto del marito era ancora parcheggiata davanti agli uffici comunali, si è recata sul posto. All'interno del Municipio, chiuso a chiave, è stato trovato il corpo senza vita del marito.

Tutto - a quanto si apprende da fonti investigative - porta a ritenere che Manara si sia suicidato, probabilmente un'ora prima del ritrovamento del corpo, avvenuto intorno alle 21. Manara era ricandidato con la lista "Aria Nuova" alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno.

L'ultimo post (pieno di amarezza)

Le ultime parole pubbliche, piene di amarezza, Claudio Manara le ha lasciate scritte su Facebook ieri a mezzogiorno, alcune ore prima della morte. «Ieri sera in una gremita sala consiliare del Municipio di Corte Palasio - ha scritto sulla pagina Fb del suo schieramento politico - si è svolta la seconda serata di presentazione Lista Aria Nuova, programma e opere fatte. Ringraziamo tutti i numerosi presenti che hanno partecipato. Purtroppo non si è conclusa elegantemente, pertanto invitiamo tutti coloro avessero dubbi o domande di contattarci direttamente, avremo il piacere di ulteriori confronti.

La nostra considerazione per tutti i cittadini di Corte Palasio, da chi ci sostiene, a chi ci critica, da chi la vede diversamente, a chi ha un punto di vista diverso e suggerisce un'alternativa, o si confronta, non è quella di stima pari a zero di "tifoso ultras urlatore tipici dei bar". Il rispetto e l'educazione vanno applicati a qualsiasi livello, a partire dall'evitare di presenziare in gruppo in una serata di presentazione della lista candidata opposta, con la funzione anche solo di creare un clima di poca serenità e disturbo».

«Il Sindaco - continuava Manara su Facebook - non "incita i ragazzi che gli ruotano attorno", come se fossero marionette, non "orchestra per incitare i suoi seguaci", come se fosse il capo di una setta, non "è riuscito a creare un clima di odio e violenza verbale tra le persone", per la considerazione elevata che ha dei propri concittadini, non "strumentalizza in modo patetico e con vittimismo", ma dichiara apertamente. Sono queste le parole che esprimono odio e violenza, da cui da sempre ci allontaniamo in maniera assoluta e ci discostiamo sotto ogni forma». In molti, ora, in paese non escludono che quella serata l'avesse molto scosso a meno di due settimane dal voto.

La morte del suo predecessore

Sconvolta l'intera comunità che ricorda come, solo nel giugno del 2022, l'ex sindaco Pierangelo Repanati, 57 anni, fu a sua volta trovato morto, nella propria abitazione e anche in quel caso in circostanze che furono oggetto d'indagine da parte della Procura della Repubblica di Lodi.