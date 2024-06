Claudia Sheinbaum, chi è la nuova presidente del Messico: la prima donna nella storia del paese

Nella citta del Messico è stata fatta la storia. Dopo una lunga sfida tra Claudia Sheinbaum e Xóchitl Gálvez, nella notte tra domenica e lunedi 3 giugno è stata nominata la nuova presidente del Messico. Sheinbaum ha avuto la meglio sulla sua avversaria e adesso guiderà per sei anni nella residenza del Palazzo Nazional il proprio paese. Ecco chi è Claudia Sheinbaum.





Chi è

Claudia Sheinbaum Pardo nasce il 24 giugno 1962 (62 anni) a Citta del Messico. È la seconda figlia del matrimonio tra il chimico Carlos Sheinbaum Yoselevitz e la biologa Annie Pardo Cemo, professoressa della Facoltà di Scienza dell’UNAM. Il padre faceva parte della comunità ebraica Ashkenaziti della Lituania, ed è stato un commerciante di gioielli e membro del Partito Comunista Messicano. Claudia Sheinbaum è una fisica e ingegnere energetica, laureata all’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM).

Carriera Politica

Claudia Sheinbaum muove i primi passi nel panorama politico diventando Segretario dell'Ambiente dell'allora capo del governo di Città del Messico, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tra il 2000 e il 2006. Tra il 2018 e il 2023 è stata a capo del governo ed autrice di molti articoli che riguardano l'energia, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile.

Lotta alla violenza

Nella sua campagna elettorale una delle tematiche cardine è stata la lotta alla violenza di genere, in un paese che conta più di 3.000 donne assassinate all'anno. Per cercare di risolvere questo problema si è focalizzata sulla prevenzione e sulla denuncia. In questo promette che il reato di femminicidio verrà classificato a livello nazionale. Con questa misura l’omicidio nei confronti di una donna sarà riconosciuto come femminicidio.

Vita privata

Claudia Sheinbaum è stata sposata nel 1987 con il politico Carlos Ímaz Gispert con il quale ha avuto una figlia, Mariana Imaz Gispert ma si sono separati nel 2016.