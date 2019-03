Claudia mamma da record a 38 anni ha partorito l'undicesimo figlio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi lo dice che gli italiani non fanno più? AClaudia Guffanti di Casasco (Como), ha appena partorito il suo. Lei e il marito Diego Pianarosa, 41 anni, stanno insieme da 17 insieme. Alla porta di casa ora hanno appeso un fiocco rosa per l'undicesima arrivata: Giuditta. E Claudia ha già messo in guardia parenti e amici: «Non ci fermiamo qui».La piccola Giuditta è la quarta bimba della coppia. Gli altri dieci figli hanno dai 2 ai 16 anni. «Non è stato un peso per me rinunciare al lavoro», ha affermato mamma Claudia a Il Corriere della sera. «Io e mio marito accogliamo la vita come un dono, non facciamo calcoli e non ci siamo prefissati un numero di figli», ha aggiunto.«Non è facile la vita di tutti i giorni con una famiglia così numerosa - ha poi sottolineato pensando alla sua - Non è sempre tutto rose e fiori ma non mi è mai pesato dedicarmi a tempo pieno ai miei figli».