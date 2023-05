Masterchef Spagna, il giudice spunta sul piatto dell'italiana Claudia Ferranti espulsa e umiliata: «Fa schifo»

Non si è chiusa benissimo, l'avventura di una concorrente italiana all'11esima edizione di Masterchef Spagna: il suo nome è Claudia Ferranti, 38 anni, attrice di teatro italiana nata a Roma ma residente da tempo a Madrid. La concorrente è stata eliminata al termine di un "pressure test" - sfida eliminatoria che chiude ogni puntata dello talent culinario - in cui gli aspiranti chef si sono cimentati nella preparazione di un "gyoza", tipico raviolo di carne giapponese. Il motivo? L'ospite esterno della puntata era lo chef franco-nipponico Yong Wu Nagahira, proprietario del ristorante "Ikigai Flor Baja" di Madrid, raccomandato dalla Guida Michelin 2023.

Ferranti si è ritrovata al duello finale da "dentro o fuori" contro Ana, una cameriera di 29 anni che abita a Siviglia. A staccare il ticket per il turno successivo, è stata quest'ultima. L'italiana, invece, è apparsa delusa dal suo piatto fin da subito: prima di presentarsi al bancone dei giudici, sapeva che il risultato della sua prova non era all'altezza delle aspettative. Le sue sensazioni negative avrebbero trovato una durissima conferma pochi istanti dopo.

L'umiliazione dei giudici

Dopo aver assaggiato il piatto della concorrente italiana, lo chef Yong Wu ha chiesto un fazzoletto per poterci sputare dentro il raviolo. Poi ha tirato un lungo respiro, prima di dare il suo verdetto: «Sarò leggero. Fa schifo», il commento spietato davanti alla concorrente disperata.

E ha aggiunto: «Il ripieno è quasi assente e la pasta è cruda».

Dopo di lui ha preso parola lo chef di casa Jordi Cruz: «Il tuo ultimo gyoza aveva molti difetti. Era chiaro che il ripieno doveva essere cotto all'interno della pasta - ha spiegato - la tecnica non è stata ben eseguita e c'era molto liquido nel brodo, cosa che lo ha fatto venire fuori insipido, molto leggero, certamente non all'altezza di questa prova». E infine, la stroncatura finale, arrivata per bocca della giudice Samantha Vallejo-Nágera: «Qui ho visto molta recitazione e poca cucina». Delusa e in lacrime, ma anche felice di ricongiungersi con suo figlio, Claudia ha lasciato il talent culinario spagnolo per far ritorno a casa.