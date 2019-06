Si butta dalla nave crociera: dopo 2 giorni trovato in mare il cadavere

È stato ritrovato in mare il cadavere del passeggero disperso dalla notte di due giorni fa da un traghetto di linea. Nella giornata di ieri, sotto il coordinamento del 3ø Sottocentro di Soccorso Marittimo della Guardia Costiera di Civitavecchia, erano proseguite le attività di ricerca del passeggero del traghetto Moby Dada, in navigazione da Civitavecchia a Cagliari, che risultava disperso. Le ricerche si sono protratte fino alle ore 18 circa, quando il cadavere dell'uomo è stato individuato a circa 70 miglia dalla costa e recuperato a bordo dell'unità navale della Guardia costiera. Quest'ultima, a seguito di nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria, ha proceduto al trasporto della salma verso il porto di Cagliari, dove è giunta in nottata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA