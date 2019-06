Uccide la madre a coltellate e poi chiama la polizia: arrestato 30enne

Ha ucciso la madre a coltellate e ha chiamato il 113. V.M., 30enne, è stato trovato seduto su un gradino al di fuori della propria abitazione, una villetta bifamiliare alla periferia di Civitavecchia, dagli agenti della Polizia che aveva contattato attorno alle 19.30 dicendo di aver ucciso una persona.



Quando sono entrati in casa i poliziotti, nella taverna al piano seminterrato, hanno trovato la madre 55enne dell'uomo in un lago di sangue. Il corpo della donna, segnato da numerosi colpi di arma da taglio, era poco distante da un coltello da cucina di grosse dimensioni con la lama rotta. Gli agenti hanno contattato il 118 che non ha potuto far altro che accertare il decesso.



Il 30enne ha spiegato di aver agito al culmine di una lite. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'uomo soffra di problemi psichiatrici e che possa aver agito in preda a un raptus di violenza. Subito dopo aver accoltellato la madre l'uomo si è disfatto degli abiti sporchi di sangue ed è andato a fumare in giardino, in attesa dell'arrivo della Polizia. Il 30enne è stato arrestato. Il Pm, Delio Spagnolo, della Procura della Repubblica di Civitavecchia ha disposto il sequestro dell'abitazione e del coltello e ha interrogato l'uomo il quale si trova, al momento, nel carcere G. Passerini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA