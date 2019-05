A Civitanova Marche i sapori dell’Adriatico si gustano davanti al porto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Grand Tour delle Marche fa tappa a Civitanova Marche con “GustaPorto”, dove grandi protagonisti saranno i sapori e le suggestioni del Mare Adriatico. Dall’1 al 9 giugno, per due fine settimana consecutivi il porto della cittadina in provincia di Macerata si trasformerà in un “anfiteatro del mare” tutto da vivere fra spettacoli, intrattenimenti e degustazioni; al centro dell’evento i piatti tipici della cucina civitanovese, insieme a proposte rielaborate dagli chef dell’Accademia di Tipicità ed ai vini dei colli circostanti. Davvero imperdibile un assaggio alla ricetta più nota della tradizione locale, “li furbi co’ l’abbiti”: si tratta di un gustosissimo piatto a base di polpi, bietole e polenta che sarà protagonista dei menù proposti in oltre venti ristoranti della città; da non perdere le “crociere gastronomiche”, dal porto al mare aperto, sulla rotta delle vigne nel mare, assaggiando delizie marinare. Molto ricco è il programma anche dal punto di vista dell’intrattenimento con il “jazz in banchina”, una lezione recitata dedicata al mito di Enea, un’esibizione fronte mare degli artisti di “Civitanova all’opera”, gli sketch dialettali con l’associazione culturale “Contemporanea 2.0” e il laboratorio creativo per i bambini “l’Adriatico con le mie mani”. In apertura di manifestazione, nella mattinata di sabato primo giugno, al Mercato Ittico Comunale si svolgerà il talk show “Porto di Civitanova Marche: la rete delle economie e delle esperienze”, condotto da Duilio Giammaria.Spostandosi in Toscana, dal 30 maggio al 2 giugno Montespertoli (Firenze) aprirà le sue porte per la Festa del Chianti, l’evento che da oltre 60 anni celebra il prestigioso vino della zona, vanto dell’intera regione in tutto il Mondo. Oltre a convegni e degustazioni dedicate al prelibato nettare degli Dei e ai migliori prodotti tipici locali, il ricco programma prevede mostre, serate musicali, spettacoli di animazione e teatro di strada per grandi e piccini, la sfilata storica del Gruppo 900 inserita nell’elenco Regionale delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana, il raduno di auto, moto e trattori d’epoca.Nella “città delle acque” in provincia di Viterbo, intanto, prenderà il via il Palio dei Borgia, la manifestazione attraverso la quale Nepi ripercorre i momenti più gloriosi della propria storia. Questo weekend sono in programma l’offerta dei ceri e la benedizione del Palio il primo giugno, la visita guidata emozionale “Nepetis Mirabilia” del giorno successivo e le cene nelle taverne il 31 maggio, l’1 e il 2 giugno. Gli amanti della buona cucina potranno gustare delizie come il salame cotto affumicato e la scapicollata, l’acquacotta di verdure e gli spuntafusi (un particolare tipo di pasta con acqua e farina) con ragù di carne, e ancora l’agnello alla cacciatora o il maialino a porchetta, fino ai dolci e ai vini della Tuscia.Restando nel Lazio, l’1 e il 2 giugno tornerà a Civita Castellana (Viterbo) l’appuntamento con la “Fiera Nazionale delle Sagre e della Pasta”.Dalla mattina alla sera, i visitatori potranno partire alla volta di un indimenticabile viaggio nel gusto a partire dalle specialità locali: i “frittelloni”, delle sfogliatine sottilissime condite con pecorino e pepe e le zuppe della Signora Ida; ci sarà poi spazio per la trippa e i fagioli de ‘zi Maria e per i prelibati gnocchi di patate proposti dalla Pro Loco di San Lorenzo Nuovo.Dagli antipasti fino ai dolci insomma, tantissime sagre sono pronte a deliziare i visitatori con le loro portate, tutte realizzate rigorosamente a mano secondo antiche ricette dei luoghi di provenienza.