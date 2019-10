La Cirinnà insultata su Twitter: «Spero che un cancro ti maciulli». La sua risposta è esemplare

La senatrice del Pd Monica Cirinnà è una delle tante vittime di insulti via social dei leoni da tastiera: una sua hater, dal nome Vanitosa95, le ha "pacatamente" augurato un cancro via Twitter. «Ti auguro un carcinoma polmonare che ti maciulli», il messaggio della hater alla senatrice, che con ironia e senza scomporsi ha però risposto per le rime, dimostrando grande calma e carattere.

«Grazie!! ma stia tranquilla sono stata operata già 2 volte alla mammella sinistra e sono ancora qui - la risposta della Cirinnà all'inaccettabile insulto - Conosco il dolore e la paura di morire. Piuttosto lei rifletta su quanto odio ha dentro di se, quello si che può farla del male. Io la ignoro felicemente». La Cirinnà deve la sua notorietà principalmente alla legge sulle unioni civili, approvata qualche anno fa con il governo di centrosinistra.

Grazie !! ma stia tranquilla sono stata operata già 2 volte alla mammella sinistra e sono ancora qui. Conosco il dolore e la paura di morire. Piuttosto lei rifletta su quanto odio ha dentro di se, quello si che può farle del male. io la ignoro felicemente! https://t.co/kkz5N6EWRZ — Monica Cirinnà (@MonicaCirinna) October 20, 2019

Ringrazio con tutto il cuore @nzingaretti per l’affetto e la vicinanza - ha risposto lei - Ancora una volta le sue parole dimostrano cosa significa essere una comunità politica vera. Anche questa è battaglia da combattere insieme!

Ringrazio con tutto il cuore @nzingaretti per l’affetto e la vicinanza. Ancora una volta le sue parole dimostrano cosa significa essere una comunità politica vera. Anche questa è battaglia da combattere insieme! @pdnetwork https://t.co/vmB77YxmSF — Monica Cirinnà (@MonicaCirinna) October 21, 2019

