Truffano incapace ottenendo finanziamenti a suo nome per oltre 115mila euro

In un anno hanno ottenutoa suo nome per oltre 115mila euro, forti dell'incapacità e delle difficoltà comprovate della vittima. È successo a Roma, dove un 49enne ha rischiato di vedersi espropriare perfino la propria abitazione, raggirato da una coppia rinviata a giudizio questa mattina con l'accusa di circonvenzione di incapace aggravata.Prima la donna, facendogli credere che lo avrebbe aiutato a ottenere finanziamenti, poi l'uomo, fingendosi suo amico, hanno ottenuto dall'uomo con i suoi dati e la sua firma diversi piccoli finanziamenti incamerando di volta in volta le somme di denaro. Ad accorgersi dellanella quale era caduta la vittima è stata la sorella che, nella cassetta postale, ha trovato diverse ingiunzioni di pagamento a provare la continua morosità.