Roma, donna attaccata da un branco di cinghiali mentre passeggia con il cane

Una donna di 44 anni è stata attaccata da un branco di cinghiali mentre passeggiava in strada con il proprio cane. È accaduto la notte scorsa a Roma, nella zona della Balduina.

La donna, costretta alla fuga, è stata attaccata da almeno otto cinghiali, cadendo e rimanendo lievemente ferita. Lo ha spiegato lei stessa ai carabinieri che l'hanno soccorsa ieri sera, poco dopo la mezzanotte, in via Anneo Lucano. Il branco di cinghiali l'avrebbe colta di sorpresa sul marciapiede, costringendola alla fuga per salvare sé stessa e il proprio cane. Quest'ultimo sta bene. I militari hanno provveduto ad effettuare una verifica nella zona, che tra l'altro, è di tipo residenziale, senza trovare tracce evidenti degli animali. Le indagini sono ancora in corso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA