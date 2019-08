Cinghiale spunta all'improvviso: impatto con ciclista. Gambe fratturate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TEOLO (PADOVA) - Ciclista si scontra con un cinghiale sui Colli Euganei: immobilizzato a letto per un mese e mezzo con le gambe fratturate.La brutta avventura è capitata a unappassionato di ciclismo che il 21 luglio scorso ha scelto i Colli per il suo giro in bici da corsa in compagnia di alcuni amici che condividono la stessa passione: un percorso classico.Ma nel primo pomeriggio, dunque in pieno giorno, scendendo lungo la Provinciale 43, in località Castelnuovo die procedendo verso Torreglia, un centinaio di metri prima della trattoria “Al Pirio”, gli improvvisamente attraversato la strada un cinghiale: impossibile frenare in tempo, inevitabile l’impatto. L’animale ha continuato per la sua strada, dileguandosi, mentre il malcapitato è rovinato malamente sull’asfalto finendo anche contro il guardrail sotto gli occhi atterriti dei compagni.Pieno di dolori alle gambe e alle braccia e impossibilitato a rialzarsi in piedi, il quarantunenne è stato soccorso dagli amici che hanno dovuto chiamare il 118. E’ stato quindi trasportato in ambulanza per gli accertamenti e le cure del caso al Policlinico di Abano, dove, dopo le radiografie, è arrivata l’impietosa diagnosi: frattura scomposta del malleolo peroneale sinistro, frattura composta del secondo e terzo metatarsale di sinistra, infrazione dell’astragalo e dello scafoide di destra, più escoriazioni multiple in tutto il corpo, soprattutto ai gomiti, per una prognosi di 45 giorni salvo complicazioni. Il 24 luglio si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico di riduzione della frattura scomposta al malleolo con l’inserimento di placca e viti, mentre per le altre lesioni si è deciso il trattamento conservativo.Per essere assistito, il danneggiato si è affidato a Studio3A-Valore S.p.A che avvierà la pratica per risarcire il ciclista veneziano, cercando di individuare la responsabilità tra la Regione, a cui è affidata la gestione della fauna selvatica, l’Ente Parco dei Colli, e la Provincia gestore della strada dov’è accaduto. L’incidente ripropone con forza una questione, quella dei cinghiali, che non coinvolge solo gli utenti della strada ma anche agricoltori e residenti della zona e che da anni rimane di fatto irrisolta.