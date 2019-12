Scambio lapidi al cimitero: lo scopre una vedova, al posto del suo Salvatore c'è una certa Angela

TORINO - Scambio di lapidi al cimitero Monumentale di Torino: al posto del signor Salvatore, morto ad aprile 2018, c'era il corpo della signora Angela. La scoperta, questa mattina, dopo l'esumazione del feretro disposta dal Comune su richiesta della moglie del defunto.

La donna si ricordava che suo marito era stato sepolto nello spazio 13 del camposanto, ma, tornata dopo una settimana per mettere dei fiori, aveva trovato la lapide provvisoria nello spazio numero 16. A quel punto si è rivolta a un avvocato e ha iniziato una battaglia per sapere dove fosse stato sepolto il coniuge. I documenti indicavano lo spazio 16, ma lei si ricordava benissimo che Salvatore era due posti prima. «La mia assistita è contenta per aver ritrovato il luogo in cui era sepolto il marito - dichiara l'avvocato Vallone - È solo molto dispiaciuta per aver trascorso un anno e mezzo a piangere perché non sapeva dove si trovasse».

