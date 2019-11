Trova una cimice cotta nella verdura: scoppia il caos alla mensa della scuola elementare

MOGLIANO - Servizio mensa scadente: lunedì va in scena lo sciopero del panino. Le scuole Verdi diserteranno in massa la mensa dopo che giovedì è stata trovata una cimice cotta insieme alle verdure nel piatto di una bambina di quarta elementare.

«Da anni il servizio lascia molto a desiderare-spiega Elisa Zener, una delle rappresentanti dei genitori delle Verdi-denunciamo da tempo una scelta alimentare limitata, con servizi davvero poco curati. Abbiamo già inviato delle lettere di protesta perchè sono stati trovati spesso capelli nei piatti e in generale perchè viene proposta una dieta a nostro modo di vedere non sempre bilanciata. Cibi che ai bambini non piacciono e quindi vengono buttati». L'altro fatto denunciato dai genitori è infatti lo spreco di cibo.



