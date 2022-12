​Stati Uniti sotto zero con il ciclone Elliot: sarà il Natale più freddo degli ultimi 40 anni

Il ciclone Elliot si abbatte sugli Stati Uniti. Il Natale oltreoceano sarà al gelo per circa 200 milioni di americani. Lo stato di New York - assieme a Georgia, Kentucky, Missouri, Maryland, North Carolina e Oklahoma - ha dichiarato lo stato d'emergenza in previsione dell'arrivo nelle prossime ore di tempeste invernali senza precedenti che i media americani hanno già ribattezzato "bomb cyclone" o "snowmageddon". I forti venti, le abbondanti nevicate e il freddo renderanno il Natale gelido per milioni di persone, forse il più freddo degli ultimi 40 anni.

Temperature da incubo, fino a -57 gradi

Previste temperature glaciali ovunque, con punte di -57 gradi in alcune zone montuose del Wyoming. Oltre 2300 i voli cancellati alle 20.30 di ieri sera (le 2.30 del mattino in Italia), con enormi disagi per i milioni di americani in partenza per le feste di Natale. I meteorologi parlano di un evento climatico che si verifica una volta in una generazione: più di 90 milioni di americani in 37 Stati sono sotto l'allerta meteo e circa l'80% degli Stati Uniti potrebbe sperimentare temperature ben sotto lo zero, anche nel sud.

Già 9 morti per il freddo

L'ondata di maltempo che si sta abbattendo sugli Stati Uniti ha causato finora almeno 9 morti. Lo riporta Cnn, secondo la quale i decessi legati alla tempesta d'inverno sono avvenuti tutti al volante a causa delle strade ghiacciate e della neve.