Si perde in mountain bike tra i boschi, poi si nasconde all'elisoccorso per paura dei costi

CAVAZZO BORDANO (Udine) Un escursionista in mountain bike ha chiamato oggi il NUE112 dopo aver smarrito il sentiero tra il Monte Festa e il Monte San Simeone. La stazione di Udine del Soccorso Alpino si è attivata con una squadra di tre uomini e altri due soccorritori della Guardia di Finanza, sul posto anche i Vigili del Fuoco con i loro mezzi.L'uomo aveva fornito la propria posizione alla Sores ma,- cosi ha riferito dopo - si è spostato dal punto in cui si trovava un centinaio di metri di dislivello più in alto.Due le squadre che si erano mosse per rintracciarlo, una dal San Simeone e una dal Monte Festa, quest'ultima lo ha rintracciato nella seconda posizione.L'uomo è poi rientrato autonomamente.