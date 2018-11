«C'è un dottore libero?» Ciclista in ospedale col coltello conficcato in testa

Un ciclista sopravvive ad un accoltellamento e poi si presenta in ospedale con la lama conficcata in testa e, in modo incredibilemente calmo, chiede :





Il violento attacco all'uomo è stato fatto da una gang che gli ha rubato la bicicletta. Shaun si è battuto per difendere la sua bici e, dopo essere stato accoletellato alle testa, se ne è andato da solo, "tranquillamente", all'ospedale.



Un suo amico: Friend Carl Block, ha scritto su Facebook:

«C'è un dottore libero?». Non è la scenggiatura di un film horror, ma è quanto è accaduto in Sud Africa al 34enne Shaun Wayne, che ha letteralmente scioccato gli uomini della reception, quando l'hanno visto entrare in una stanza piena di pazienti in quelle condizioni.«È stato a dir poco drammatico vederlo con il coltello che penzolava da un lato della sua testa, ma lui era incredibilmente calmo e lucido anche stava sanguinando molto», ha raccontato uno dei medici che l'ha soccorso.«L'uomo è stato molto molto fortunato - continua il medico - la lama non ha toccato i punti vitali»«Ero con lui dal dottore. Lui è arrivato a piedi da solo ed ha chiesto gentimente se ci fosse un dottore libero. Quest'uomo è incredibile, lo consoco da 5 anni e dopo quello che è successo non sono riuscito a dormire ed ho passato la notte a piangere. Vi supplico di pregare per Shaun».