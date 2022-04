Ciclista muore in ospedale dopo essere stato investito da un'auto: tragedia nel lodigiano

Morto in ospedale. E' quanto successo a Ciro Esposito, un uomo di 68 anni di Rodano (Milano), pensionato, travolto da un'auto sabato mattina a Zelo Buon Persico, nel Lodigiano, mentre era in sella alla sua bicicletta. Ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale San Matteo di Pavia, è morto ieri mattina.

L'incidente era avvenuto lungo la strada provinciale 16 e, giunti sul posto, i soccorritori del 118 avevano immediatamente riscontrato il trauma cranico e altri traumi agli arti subìti dal 68enne, trasportato al pronto soccorso in codice rosso. L'automobilie che lo aveva investito era guidata da un uomo di 36 anni ferito in modo lieve. Sul luogo del sinistro anche la polizia stradale per effettuare i rilievi dell'incidente.

