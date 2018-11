Donna in bici investita e uccisa quando era a pochi metri da casa

SESTO AL REGHENA (PORDENONE) - Un donna di 79 anni è stata investita e uccisa mentre si trovava in sella alla propria bicicletta in via Marconi, a Ramuscello di Sesto al Reghena (Pordenone). L'incidente è avvenuto a poche decine di metri di distanza dall'abitazione della vittima. I rilievi del sinistro, che si è verificato attorno alle 10, sono a cura della Polizia locale che sta sentendo alcuni testimoni. Secondo quanto si è appreso, l'anziana è stata centrata da un'utilitaria che procedeva nella sua stessa direzione. L'impatto è stato violento e la donna è morta all'istante. L'autista del mezzo che l'ha investita le ha prestato aiuto e ha chiamato i soccorsi.

