Malore in bici: ciclista si accascia sull’asfalto e muore in ospedale

Doveva essere una mattinata di relax inper il 57enne R.E.D. di, ma l'uomo, giunto attorno alle 8.30 in zona Prepara di Montecchio Precalcino, è statoed è stramazzato sull’asfalto, sotto gli occhi di alcuniche hanno telefonato al 118 e prestato il primo soccorso.Nella caduta il 57enneed è stato trovato in stato di incoscienza dai sanitari del Suem di Santorso che prima di caricarlo in ambulanza hanno utilizzato, inutilmente, il defibrillatore. Ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Alto Vicentino il 57enne è spirato poco dopo l’ingresso, per probabile arresto cardiocircolatorio. Per i rilievi è intervenuta la polizia Nordest Vicentino.