Vitalizi, l'ira di Cicciolina «Un'offesa alla dignità Faremo ricorso»

Cicciolina: «Mi hanno pignorato il vitalizio». Il debito di 50mila euro e la 'truffa' dell'amministratore​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La reazione è stata affidata al proprio legale, ma una cosa è certa: l'ex pornostar, in arte, non ha preso bene ilagli ex parlamentari annunciato in pompa magna daCon ilin base al criterio contributivo, l'ex deputata radicale vedrebbe il proprio vitalizio diminuire da circa tremila euro al mese fino a poco più di mille., legale di Ilona Staller, ha dichiarato: «Faremo, è stato violentato ogni valore etico della politica e rappresenta un'. Si tratta una decisione illegittima che aumenta le disuguaglianze e riguarda i deputati, ma non i senatori e i consiglieri regionali». Come riporta Repubblica.it , non è la prima volta che ildell'ex pornostar suscita molto clamore: un anno fa la Staller aveva minacciato di denunciare Luigi Di Maio che aveva dichiarato "immeritato" il vitalizio e, qualche mese fa, aveva rivelato di esserselo visto pignorare a causa di alcune morosità.