Neonata da allattare: imprenditrice cacciata dalla fiera del cibo bio

di Elena Filini

TREVISO - È la. Mail proprio. A, Mecca sofisticata e 2.0 dell'alimentazione in corso a Parma,. Uno strano mix di futuro e Medioevo: dadi vegan elo ha sperimentato sulla propria pelle. Dopo dieci anni in Sudamerica e un lavoro in ambasciata a Lima, la donna, madre di due figli, al rientro in Italia ha investito il proprio patrimonio famigliare in un'che commercia nel settore del bio.Chiara avrebbe dovuto essere presente a Cibus, la vetrina più importante su bio e nuove tendenze. Peccato che la scelta direzionale della Fiera di Parma confligga con le necessità di una. La direzione è stata irremovibile. E a Chiara ha impedito l'ingresso.