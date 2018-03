Cibo vicino alla scadenza tre milioni di italiani risparmiano così

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Moltissimi gli italiani che comprano al supermercato cibo vicino alla scadenza per risparmiare o che inseguono le offerte di negozio in negozio e ancora più numerose le famiglie italiane che discutono in materia di risparmio mentre la polizza rc auto e tariffe di luce e gas sono la componente principale delle spese domestiche che gli italiani vorrebbero tagliare. È questa l'immagine dell'atteggiamento delle famiglie italiane verso il risparmio secondo quanto emerge da un sondaggio di Facile.it con Up research.Secondo quanto emerge l'attenzione al risparmio nelle attività domestiche è appannaggio delle donne (58%) e dei 35-54enni (43%) e per tagliare i costi domestici al fianco di azioni consapevoli e virtuose come usare lavatrice e lavastoviglie solo se a pieno carico (70,7% dei rispondenti lo fa) e chiudere sempre i rubinetti quando ci si lava i denti (69,6%), sono emersi comportamenti forse eccessivi come riusare alluminio o pellicola trasparente, mettere l'auto in folle in discesa, dividere in due i tovagliolini di carta. Inoltre 11,5 milioni di persone dichiarano di cambiare continuamente supermercato per inseguire le offerte e 3 milioni che, per risparmiare, comprano solo alimenti prossimi alla scadenza. Le spese domestiche che incidono maggiormente sul budget delle famiglie italiane sono rc auto, luce e gas ma se per l'RC auto sono 16,9 milioni gli italiani che nel 2017 sono già riusciti ad abbattere i costi, le tariffe luce e gas sono quelle su cui si vorrebbe risparmiare di più nel 2018 e sono 7,5 milioni gli italiani che vorrebbero ridurre i costi del conto corrente e, 4,5 milioni, quelli che vorrebbero farlo per la carta di credito. Secondo l'indagine inoltre, chi ha ridotto i costi dell'RC auto è riuscito a conseguire un vantaggio economico annuo superiore del 7,5%.(