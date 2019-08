Cibo vegano takeaway, è boom: quadruplicati gli ordini in due anni

Gli ordini di cibo da asporto vegano nel Regno Unito sono più che quadruplicati in un periodo di due anni, secondo uno studio. Secondo la Vegan Society , a partire dal 2018, 600.000 persone nel Regno Unito si sono identificate come vegane, che rappresentavano l'1,16 per cento della popolazione. Solo un quarto di questo numero ha seguito le diete a base vegetale quattro anni prima, dimostrando la rapida crescita del veganismo in tutto il paese.

Una nuova ricerca commissionata dalla British Takeaway Campaign (BTC) ha scoperto che l'aumento della popolarità del veganismo nel Regno Unito si riflette nella quantità di cibo da asporto vegano ordinata dai britannici su base regolare. L'indagine, condotta da una società di consulenza di ricerca economica indipendente Retail Economics , ha rilevato che gli ordini da asporto vegani sono aumentati nel Regno Unito del 388% dal 2016 al 2018.

