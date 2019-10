«Ciao amore»: poi mamma Monica se ne va. Stroncata a soli 44 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SALZANO (VENEZIA) - «Ciao amore»: sono le ultime parole cheha detto a suo maritoprima di lasciarlo dopo aver lungamente sofferto per la grave malattia che l'ha fatta mancare la scorsa notte al policlinico San Marco a Mestre. Monica aveva 44 anni e lascia, oltre al marito Adriano di 54 anni, una figlia, Giulia, di appena 6 anni, che frequenta la prima elementare a Robegano, dove la famiglia viveva. La coppia si era sposata lo scorso 15 dicembre, anche se viveva felicemente insieme da 15 anni. «E pensare che esattamene un anno fa a quest'ora stavamo facendo le pubblicazioni per il matrimonio», racconta il marito che dovrà nelle dovute maniere e nei tempi giusti far capire alla figlia Giulia che la mamma non c'è più.