Ecco le ciabatte automatiche: tornano al loro posto quando non servono più

Sono le ciabatte futuristiche realizzate dalla Nissan, la casa automobilistica giapponese. Come dire, che siamo talmente stanchi da non riuscire neanche a metterle in ordine. O forse siamo troppo disordinati. Comunque sia, il brand dell'automotive, ha applicato la tecnologia ProPilot, che consente alle sue auto di parcheggiarsi in autonomia, a delle normalissime ciabatte.per essere testato nelle suite di un hotel di lusso nella cittadina termale di Hakone, in Giappone. Il video promozionale è molto divertente. Si vedono queste ciabatte, dotate di rotelle, attraversare le stanze dell'albergo sotto lo sguardo entusiasta degli ospiti. Basta premere un tasto e le ciabatte, dotate di sensori per il movimento e micro-telecamere, tornano al loro posto, senza urtare nulla. Nel paese del Sol Levante, la tradizione obbliga i giapponesi a lasciare le calzature fuori dalla porte.Ma la funzionalità di questa invenzione, potrebbe essere applicata a qualsiasi oggetto. Nel video infatti, si muovono da soli anche cuscini e telecomandi. Dunque se questa tecnologia prendesse piede (è il caso di dirlo) potremmo trovarci la nostra casa invasa da oggetti indipendenti. Sarebbe la concretizzazione di quello che oggi chiamiamo Internet of things, l'Internet delle cose.