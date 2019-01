Choc in strada,automobilista investito e ucciso dal suo stesso veicolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stava cercando di immettersi da una piazza su una strada di scorrimento, quando per ragioni ancora da chiarire l'ha fatto marcia indietro a grande velocità, scaraventandolo al di fuori dell'abitacolo e investendolo in pieno con le ruote anteriori. Per l'automobilista, un, non c'è stato nulla da fare: soccorso da alcuni passanti e condotto in ospedale da un'ambulanza, l'uomo èpoco dopo.Lo strano incidente mortale è avvenuto a Leshan, una città della provincia del Sichuan, in. Sull'accaduto sta indagando la polizia: nel filmato registrato da alcune telecamere di sicurezza, infatti, si vede l'automobile fare marcia indietro e prendere improvvisamente velocità. Resta da chiarire come mai la portiera dell'auto si sia aperta, scaraventando lo sfortunato automobilista a terra. Secondo alcuni testimoni, l'uomo si trovava in auto con la moglie ma era ubriaco e questo avrebbe fatto nascere una discussione, durante la quale l'automobilista avrebbe aperto lo sportello.Secondo le prime ricostruzioni da parte della polizia, l'automobilista non indossava la cintura di sicurezza, che avrebbe potuto salvarlo. Le indagini, però, sono solo ad una fase preliminare.