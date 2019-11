Choc a Roma, due poliziotti investiti da un'auto contromano: feriti

ROMA - Due poliziotti sono stati investiti da un'auto che procedeva contromano in via in Aquiro, a pochi passi da Montecorio, a Roma. I due agenti del Reparto mobile sono rimasti lievemente feriti e portati in ospedale. Alla guida della macchina, sprovvista di assicurazione, un 51enne italiano che è stato portato al commissariato Trevi. La sua posizione è ora al vaglio.

Ultimo aggiornamento: 19:40

