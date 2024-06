Elettra Friselle ingoia il tappo di una bottiglia mentre gioca, morta soffocata a 18 mesi. L'elisoccorso bloccato da un'avaria

Una vita inespressa, spezzata nel fiore di un'esistenza appena iniziata. Elettra Friselle stava giocherellando con una bottiglia. Come capita di fare ai bimbi di un anno e mezzo come lei. Ma quella che sembrava una normale serata in famiglia, a Lido di Venezia, si è trasformata in tragedia. La piccola ha accidentalmente ingoiato il tappo di quella bottiglia. E per lei non c'è stato più nulla da fare. È morta, a 18 mesi, per un terribile incidente domestico. La tragedia si è consumata – come riportano le cronache locali – venerdì sera.

La dinamica e la corsa in ospedale

È quasi ora di cena.

Quando i genitori di Elettra si accorgono che qualcosa non va, provano a intervenire. Applicano da subito le manovre per disostruire le vie respiratorie della loro figlioletta. Ma senza successo. Il papà allora, in quei concitatissimi momenti, pensa che sia necessario portarla in pronto soccorso. La carica in macchina. L'ospedale del Lido non è troppo lontano da casa. Da lì si decide il trasporto in elicottero al nosocomio di Padova. Nel frattempo il personale del 118 è all'opera. La piccola perde conoscenza. Partono le manovra di rianimazione.

L'avaria dell'elicottero

Ma la situazione precipita. L’elicottero atterrato all’aeroporto Nicelli di San Nicolò per recuperare la bimba. Ma va in avaria. Non può eseguire il trasporto. Mentre i medici estraggono il tappo dalla trachea di Elettra arriva un altro elicottero. Finalmente la piccola può essere trasferita a Padova. Ma le sue condizioni sono ormai disperate. Nella notte si tenta di tutto per salvarla. Ma è troppo tardi. Il cuore di Elettra smette di battere. La piccola viene dichiarata morta.