Si abbassa il costume in spiaggia e compie atti di autoerotismo tra i bagnanti

LIGNANO SABBIADORO (UDINE) - Si è abbassato il costume esibendo i genitali e praticando atti di autoerotismo in pieno giorno in spiaggia, anche davanti a minori. È successo ieri pomeriggio a Lignano Sabbiadoro.







L'esibizionista, un cittadino polacco di 46 anni, residente a Vibo Valentia, è stato denunciato dai Carabinieri della stazione locale per atti osceni in luogo pubblico. L'intervento è stato eseguito nell'ambito di un servizio straordinario per il controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine su tutto il territorio provinciale conclusosi nella tarda nottata di oggi.



Il servizio, che si è concentrato principalmente nel territorio delle Compagnie Carabinieri di Tarvisio, Tolmezzo e Latisana, ha visto impiegati 64 militari del Comando Provinciale con il contributo dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Udine, del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Udine e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglie (Padova), e ha consentito di controllare complessivamente 78 veicoli, 919 persone di cui 32 cittadini extracomunitari e 3 esercizi pubblici. Controlli sono stati eseguiti anche per contrastare il fenomeno della guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche, con un automobilista denunciato. Nel corso dell'attività sono state sequestrate anche un grammo di cocaina, 2 di hashish e 24 di marijuana.

