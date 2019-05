Centro massaggi le "confessioni" dei clienti incastrano due cinesi

di Vittorino Bernardi

SCHIO - Ennesima chiusura di una “casa di piacere” in città. La guardia di finanza ha messo i sigilli all’attività “Centro massaggi orientali”, gestito da due donne cinesi in via Venezia.Le titolari sono state denunciate per favoreggiamento della prostituzione. L’immobile da 150 metri quadri del centro benessere è stato sequestrato, su decisione del tribunale di Vicenza, per sistematico e continuativo esercizio della prostituzione da parte di ragazze che andavano oltre, previo compenso, a massaggi rilassanti.Le accuse nei confronti delle due titolari del centro benessere sono concrete, avvalorate dalle dichiarazioni da parte di clienti. Inoltre l’avvocato difensore di una delle indagate ha rinunciato al ricorso al tribunale del riesame contro il sequestro dello stabile.