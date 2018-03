Si chiude a chiave in bagno ed è colto da malore muore un uomo di 63 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMANO D'EZZELINO - Tragedia lunedì sera in via Giacomo Zanella,attorno alle 21 è entrato in bagno per una necessità fisiologica ma colto da malore è caduto sul pavimento con. Come riporta il Giornale di Vicenza la signora si è precipitata in bagno, ma ha trovato la porta chiusa a chiave dall’interno. Chiamato più volte il marito senza ottenere risposta la donna ha telefonato al 118 spiegando la situazione. I sanitari del Suem di Bassano si sono precipitati nell’appartamento assieme ai, che hanno forzato la porta del bagno e trovato Mario GialloI sanitari perhanno cercato di rianimare l’uomo prima di certificare il decesso non per la caduta ma per un malore, probabilmente di. Per la dinamica del decessoimpossibile da sciogliere: il pensionatose non si fosse chiuso a chiave in bagno, cosa che ha rallentato i soccorsi?