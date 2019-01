Camper a fuoco, chihuahua muore: «Voleva salvare mia moglie e mia figlia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli eroi possono essere anche molto piccoli. Ne sono convinti Dan Farrant e la sua famiglia, che in questi giorni piangono la scomparsa del loro cane Coco. Il chihuahua, è morto dopo essere saltato a bordo di un camper in fiamme nel tentativo di salvare la padroncina di tre anni, come riporta il Daily Mail. Fortunatamente, però, il 34enne Dan, che era in vacanza in Scozia, aveva già tratto in salvo la moglie e tutti i suoi figli.Quando sul mezzo è divampato l'incendio, Farrant ha tirato fuori i bambini di cinque, sei e nove anni, mentre la moglie e la figlia sono rimaste intrappolate perché lo sportello era bloccato e non si apriva. Coco era già a terra, sano e salvo, ma è tornato sul camper per soccorrere la coppia. La donna e la sua bambina sono riuscite a uscire, ma per Coco non c'è stato niente da fare. Dan si è accorto della sua assenza quando ormai era troppo tardi: subito dopo il camper è esploso con il cagnolino dentro.«Non dimenticherò mai il momento in cui lo sportello del passeggero si è bloccato con mia moglie e mia figlia all'interno. Poteva essere una tragedia», ha dichiarato Farrant, che gestisce un'impresa di traslochi a Folkestone, nel Kent. L'uomo ha raccontato che era in viaggio per Glasgow per trascorrere il Capodanno quando il furgone è andato in fiamme il 29 dicembre. «Mancavano solo pochi secondi e avrei visto morire mia moglie e la mia bambina e invece abbiamo perso il nostro amico a quattro zampe. Era con noi da due anni e ora i miei bambini soffrono e hanno degli incubi ricorrenti», ha aggiunto.«Il cane mi ha sentito urlare e crediamo sia tornato indietro per aiutarci. Vorrei che non lo avesse fatto», ha raccontato la moglie. Al loro arrivo, i pompieri hanno trovato il corpicino sul sedile anteriore. Una pagina di GoFundMe ha già raccolto tremila dollari per aiutare la famiglia a comprare gli oggetti personali persi durante il rogo.