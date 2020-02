Terribile schianto tra due auto: muore donna di 42 anni

Una donna di 42 anni è morta a causa di un incidente, sulla strada statale 81 “Piceno Aprutina”. Il traffico è bloccato in entrambe le direzioni, all’altezza del km 166,200, nel Comune di San Martino Marrucina, in provincia di Chieti.



L'incidente mortale, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due auto. Nell'impatto, due persone sono rimaste ferite mentre ua donna è morta (non sono state ancora rese note le generalità). Al momento, il traffico viene deviato lungo la viabilità locale.



Sul posto sono intervenute le squadre Anas, 118 e forze dell'ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada. Ultimo aggiornamento: 17:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA