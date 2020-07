Coronavirus, commerciante di un negozio di alimentari posivito. Il sindaco: «Contagiata tutta la famiglia»

Quattro casi di Covid 19 a Chieti. «Ho appena saputo del contagio di un noto commerciante di via Arniense, si tratta di un negozio di alimentari, l'intera famniglia di quattro persone è stata contagiata dal coronavirus. Invito tutti coloro che hanno avuto contatti con questa famiglia o con il negozio ad andare dal proprio medico di famiglia, verificare se sono comparsi i sintomi e farsi prescrivere un tampone. Si tratta comunque di un caso isolato». Ad annunciarlo è il sindaco di Chieti, Umberto Di Primio sulla sua pagina Facebook. In un video, con più di 500 condivisioni in poco tempo, invita i concittadini a «non abbassare la guardia».

E nel post il sindaco spiega: «Oggi, purtroppo, devo comunicarvi che a Chieti registriamo 4 nuovi casi di contagio al Covid in base ai riscontri dei test veloci effettuati dai sanitari e in attesa dei risultati più approfonditi dell'Istituto Zooprofilattico. Con la Asl stiamo risalendo a tutti coloro che hanno avuto contatti stretti con le persone risultate positive a questo primo screening. Questo ci dimostra che è ancora necessario rispettare le prescrizioni, evitare assembramenti, indossare la mascherina, lavarsi e igienizzarsi spesso le mani. Invito tutti a mantenere la calma: gestiremo questa situazione così come abbiamo fatto con centinaia di casi nel periodo più difficile di questa epidemia».

