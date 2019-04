Chiede il divorzio al marito lui accetta e poi le taglia la lingua con le forbici

di Alix Amer

Non andavano più d’accordo da tempo e la crisi matrimoniale stava per diventare una tragedia, così la moglie ha chiesto la separazione. Il marito ha accettato malvolentieri e per tutta risposta dopo il “divorzio verbale” come viene definito in Pakistan , ha preso un paio di forbici e le ha tagliato la lingua. Una storia di violenze e soprusi finita nel peggiore dei modi. Alcune ore dopo la polizia ha arrestato il folle marito per aver mutilato, torturato e picchiato sua moglie. A presentare la denuncia è stato il padre della donna ancora incredulo per quanto accaduto.Il sito di notizie Dawn ha riferito che l’uomo è stato arrestato nella zona di Pindi Bhattian nel distretto di Hafizabad sabato scorso, un giorno dopo il fatto. Ma riavvolgiamo il nastro della vicenda: la ragazza dopo il divorzio si era trasferita a casa dei genitori. Il papà quel giorno stava tagliando l’erba nei campi, mentre sua moglie e sua figlia erano in casa quando all’improvviso l’uomo ha suonato alla loro porta. Con una scusa si è fatto aprire ed è entrato, con un balzo veloce ha sequestrato la donna portandola in una stanza, ha chiuso a chiave e ha iniziato a picchiarla fino al gesto estremo di tagliargli la lingua e sfregiargli una mano.La mamma disperata ha iniziato a chiedere aiuto mentre la ragazza urlava disperata e tentava con tutte le sue forze di liberarsi dalla furia violenta dell’ex. Solo l’intervento di alcune persone che hanno sentito chiedere aiuto hanno fatto mollare la presa all’aggressore. Alcuni testimoni hanno raccontato che l’uomo aveva tre complici che lo aspettavano su una motocicletta fuori dalla casa. «L’intenzione era chiara: ucciderla», dice la mamma sotto choc. La ragazza ora è ricoverata in ospedale, non è in pericolo di vita, ma sarà difficile dimenticare quello che ha subito. L’agente di polizia del distretto di Hafizabad, Sajid Kiani, ha confermato che «il sospetto è stato arrestato in possesso di un paio di forbici». Ora si attende il processo.