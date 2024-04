Chiara Lindl, dispersa nel lago d'Iseo da sette mesi: cani con il super olfatto dalla Germania per cercarla

Per la famiglia è un calvario che dura dal primo settembre scorso. Quando Chiara Lindl, ventenne tedesca, è annegata nelle acque del lago di Iseo sotto gli occhi della sorella e degli amici e non è più riemersa. La famiglia ha deciso di pagare di tasca propria nuove ricerche e nel fine settimana prossimo arriveranno sulla sponda del Sebino squadre di soccorritori dalla Germania con cani che sarebbero in grado di percepire gli odori anche sott'acqua a profondità elevate. Lavoreranno giovedì e venerdì con il gruppo Soccorso.

L'appello della mamma di Chiara Lindl

«Nostra figlia Chiara è annegata il primo settembre 2023 all'età di 20 anni in un incidente in barca sul Lago d'Iseo in Italia», è quanto si legge su gofundme in un appello lanciato dalla mamma. «Quella sera Chiara era a prua del battello da diporto in movimento e all'improvviso cadde in acqua. Il suo difetto è che era davanti, la barca si muoveva, era già buio e l'acqua in quel punto era molto profonda. L'hanno cercata con elicotteri, barche, sommozzatori, sonar e telecamere subacquee - ha aggiunto - Purtroppo ad oggi non è stata ritrovata, anche se da settembre sono in corso le ricerche da parte della squadra di ricerca volontaria italiana del “Gruppo Volontari del Garda”.

Questo gruppo, al quale saremo eternamente grati, riceverà il sostegno della Germania nelle prossime settimane. L'associazione Technische Hundestaffel e.V., un gruppo di volontari che utilizzano i cani per cercare persone in acqua. I cani cercano odore individuale (personale) e questo metodo è unico e di successo in Europa. Hanno anche trovato persone rimaste in acque profonde per diversi mesi. Con questa donazione vorremmo finanziare l'impegno della Technische Hundestaffel e.V. I soldi rimasti, anche se Chiara non verrà ritrovata, andranno a questa organizzazione. Le loro operazioni sono volontarie e il denaro serve anche per nuove attrezzature e riparazioni. Ciò aiuta anche le famiglie più immediate che necessitano di questo tipo di supporto. Consideriamo questa ricerca come l'ultima speranza di ritrovare nostra figlia Chiara e riportarla a casa».