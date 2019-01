Chiara, 27 anni, muore a 12 mesi dalla diagnosi: era l'anima della parrocchia

di Barbara Turetta

padova - É un grande lutto per il paese che si vede strappare via dalla malattia un’altra giovane. Mercoledì notte si è spenta in una stanza dell’ospedale di Padova Chiara Cappellaro, 27 anni, animatrice dei giovanissimi nella parrocchia di San Bartolomeo a Mestrino nel Padovano. Accompagnata dall’amore dei suoi familiari, come racconta Il Gazzettino, e dall’affetto della comunità, che in questi giorni ha continuato a ritrovarsi in parrocchia e a pregare per lei, la giovane ha chiuso per sempre gli occhi.



Un anno fa i primi segnali che qualcosa non andava, gli accertamenti e la diagnosi che l’ha messa di fronte alla drammatica realtà. Chiara, che si è sempre spesa per gli altri e non ha mai perso il sorriso, ha affrontato le cure per il tumore che l’aveva colpita con grande tenacia.

