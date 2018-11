Trattore si rovescia e lo travolge: morto sul colpo un agricoltore di 46 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIAMPO -nel tardo pomeriggio di oggi in un, dove ha perso la vita un agricoltore del posto di 46 anni, travolto e ucciso dal trattore che lui stesso stava conducendo all'interno di una sua proprietà. Poco prima delle 17.30 una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in via Gollini dove il mezzo si era rovesciato in un prato in pendenza.I pompieri accorsi da Arzignano hanno sollevato con dei cuscini pneumatici il trattore semi-snodato, estraendo l’agricoltore. Nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimazione sul posto da parte delgli stessi sanitari non hanno potuto che dichiarare la morte del 46enne, il cui decesso potrebbe essere avvenuto sul colpo. Sul posto i carabinieri e la polizia locale di Chiampo per i rilievi dell’incidente. Verso sera le operazioni di soccorso e di rimozione della salma era ancora in atto.