Litiga al bar, torna a casa e prende il fucile: spara in aria e ferisce cliente

di Luca Pozza

CHIAMPO -all'esterno di un bar, gestito da un commerciante cinese. Un uomo di 42 anni, residente in uno dei comuni della vallata del Chiampo, è stato denunciato per aver sparato un colpo di fucile, i cui pallini hanno ferito in modo lieve un cliente. L'episodio, che ha provocato paura tra gli avventori del locale pubblico e tra i residenti, si è verificato attorno alle 3, proprio all'esterno del bar, dove sarebbe scoppiato un litigio per futili motivi e in qualche modo pare legato anche ad unAd un certo punto uno dei protagonisti della lite, di proprietà di un'altra persona e quindi non detenuto legalmente, per poi fare ritorno al locale dove, secondo le testimonianze raccolte, ha esploso un colpo in aria, ma alcuni pallini di rimbalzo hanno colpito un uomo. Sul posto sono giunte immediatamente alcune pattuglie delche hanno riportato la calma e interrogato i presenti. Nelle ore successive i militari hanno rintracciato colui che ha sparato, che nel frattempo era tornato nella sua abitazione e si era messo a letto, dopo è stato rinvenuto il fucile che è stato sequestrato: per lui è scattata la denuncia.